"По 5 кг в руки": в акимате Астаны заявили об отсутствии ограничений на продажу картофеля

В Астане нет дефицита картофеля и ограничений на реализацию продукции - она в достаточном объеме представлена на рынках города. Об этом заявили в столичном акимате, передает NUR.KZ.

"На сегодня ограничения по реализации картофеля отсутствуют, дефицита нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются.

Временные ограничения на продажу картофеля - не более 5 кг в одни руки - были введены администрацией ряда торговых сетей 22 января. Данная мера была предпринята ими самостоятельно в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей перепродажи", - сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны.

Отмечается, что в столице приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. В рамках оборотного механизма управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города еженедельно проводится интервенция картофеля объемом более 200 тонн в неделю.

Напомним, накануне стало известно, что в Астане вводят временные ограничения на продажу картофеля - его выдают по 5 кг в одни руки.

Несколько дней назад стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Накануне о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге.

Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.