В акимате Алматы сделали заявление по ситуации с картофелем

В Алматы не наблюдается дефицита картофеля и ажиотажа вокруг него, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса. Также в акимате рассказали о ценах на овощ.

В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ предоставили справочную информацию по ценам на картофель на сегодня, 25 января. Сообщается, что сотрудниками аппаратов акимов районов ведется ежедневный мониторинг крупных рынков. По данным акимата, средняя цена на рынках составляет 350 тенге за килограмм.

"В ходе мониторинга также ведется контроль по недопущению необоснованного завышения цен и соблюдению 15% торговой надбавки, в случае выявления нарушений предприниматели привлекаются к административной ответственности.

Так, с начала года за необоснованное завышение цен на картофель на 4 предпринимателей наложены штрафы", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что стабилизация цен в городе продолжается за счет реализации картофеля на полках в одной из сети торговых точек по фиксированной цене - 157 тенге/кг. Цены на полках в других магазинах составляют 336 и 385 тенге.

"В целом, продукция во всех торговых объектах имеется в достаточном объеме, ажиотажа и дефицита не наблюдается", - заверили в акимате.

Несколько дней назад стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

После этого о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге. Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

Также в Астане вводили временные ограничения на продажу картофеля - его выдавали по 5 кг в одни руки. Но накануне в акимате столицы заявили, что ограничения сняты.