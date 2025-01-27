Увеличилось число не сдавших январское ЕНТ в Казахстане

Стали известны промежуточные итоги январского ЕНТ в Казахстане. Результаты 111 человек аннулированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования МНВО РК.

Отмечается, что за две недели январское ЕНТ прошли более 79 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 70% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65, а максимальный - 137 баллов, который набрали два ученика.

Из общего числа тестируемых 76,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 23,1% - на русском и 46 человек - на английском.

Наиболее популярными комбинациями предметов оказались "Математика - Физика" и "Биология - Химия", которую выбрали по 16,9% абитуриентов. 10,3% участников предпочли комбинацию "Творческий экзамен". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия - Физика", которую выбрали всего 105 человек.

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В январском ЕНТ приняли участие 203 абитуриента с ООП.

"Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

На данный момент результаты 111 человек были аннулированы. Из них 70 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 41 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены", - сообщает ведомство.

Отмечается, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс.человек подали заявление для участия в нем.

Неделю назад Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования.

Отметим, предыдущее ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая прошлого года, закончилось оно 5 июля. 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Также сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Позже в Министерстве науки и высшего образования ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В сентябре 2024 года глава Миннауки Саясат Нурбек также рассказал о поданных на министерство исках в суд - их подали абитуриенты. Сообщалось, что всего было подано 22 иска на министерство науки.