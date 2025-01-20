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Нарушение правил, телефоны и шпаргалки: результаты ЕНТ десятков абитуриентов аннулированы

Опубликовано:

Студент сдает тестирование
Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

Результаты 71 человека были аннулированы после прохождения январского этапа ЕНТ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

На сайте Миннауки опубликовали промежуточные результаты январского этапа ЕНТ. Отмечается, что за первую неделю январское ЕНТ прошли около 31 тыс. абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 60% участников.

Средний балл по результатам тестирования составил 58, а максимальный - 136 баллов, который набрала ученица из Туркестанской области. Из общего числа тестируемых 69,3% сдавали ЕНТ на казахском языке, 30,6% - на русском и 27 человек - на английском. Также сообщается, что на данный момент результаты 71 человека аннулированы.

"37 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 34 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.

Следует отметить, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы", - рассказали в министерстве.

Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тысяч абитуриентов. Отмечается, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования.

Напомним, на прошлой неделе в Казахстане началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс.человек подали заявление для участия в нем.

Отметим, ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая прошлого года, закончилось оно 5 июля. 3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

Также сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Позже в Министерстве науки и высшего образования ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов. В сентябре 2024 года глава Миннауки Саясат Нурбек также рассказал о поданных на министерство исках в суд - их подали абитуриенты. Сообщалось, что всего было подано 22 иска на министерство науки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213217-narushenie-pravil-telefony-i-shpargalki-rezultaty-ent-desyatkov-abiturientov-annulirovany/

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