Снегопад в Алматы: пассажирам пришлось выталкивать автобус из сугроба (видео)

В Алматы на видео сняли момент, когда пассажиры одного из автобусов начали толкать транспорт, чтобы помочь ему выбраться из снега, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Almaty_news опубликовали видео, снятое накануне в одном из автобусов Алматы. На кадрах видно, как несколько мужчин выходят из салона автобуса, чтобы помочь ему продолжить маршрут. Тем временем мимо проезжают другие автомобили.

"Пассажиры алматинских автобусов помогают застрявшим автобусам выбраться из снежных сугробов", - сказано в описании к видео.

Публикация собрала множество комментариев.

"У нас народ сам себе всегда помогает. Где акиматовские подрядчики, которые выиграли тендер по зимнему содержанию дорог? Где они?", "А где техника?", "А почему все автобусы на летней резине?", "Дожили, что пассажиры автобус толкают", - написано в комментариях.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службы акимата Алматы и ТОО "Алматыэлектротранс".

Напомним, накануне в Алматы, где прошел снегопад, ухудшилась ситуация на дорогах, в мегаполисе образовались 10-балльные пробки.

Также сообщалось, что пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.

Сегодня в акимате южной столицы рассказали и показали, как боролись с последствиями снегопада.

Добавим, что сегодня в Алматы вновь обещают снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, а ночью температура опустится до -12 градусов.

Кроме того, в городе объявлено штормовое предупреждение - в Алматы временами туман, гололед, на дорогах снежный накат.