Гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана на 23 января - ожидаются низовая метель, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра ночью ожидается низовая метель. В Алматы временами туман, гололед, на дорогах снежный накат.

23 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области обещают туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области прогнозируется туман.

23 января в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области обещают туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, на западе, юге области временами 23-28 м/с.

23 января ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области прогнозируется небольшой снег, метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью на востоке Кызылординской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

23 января на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области обещают небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель.

Завтра в Восточно-Казахстанской области будет снег, метель, гололед. Ночью на востоке области ожидается сильный снег.

Аналогичная погода - снег, низовая метель, гололед - ожидаются завтра в области Ұлытау, в Карагандинской и Жамбылской областях.

23 января снег и туман прогнозируется и в области Жетісу. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный в центре области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28, временами 30 м/с и более.