Аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за ухудшения погоды

Пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме.

"Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу (противообледенительная обработка поверхностей самолета - прим. ред) в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций.

Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - сказано в сообщении.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды. Сегодня в Алматы обещали снег. Температура ночью опустится до -7 градусов, скорость ветра составит 4,1 м/с.

Напомним, накануне стало известно, что коммунальные службы Алматы перейдут на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и гололеда.

Накануне в аэропорту Астаны также обратились к пассажирам в связи с непогодой.