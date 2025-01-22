Аэропорт Алматы обратился к пассажирам из-за ухудшения погоды
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Пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме.
"Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу (противообледенительная обработка поверхностей самолета - прим. ред) в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций.
Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - сказано в сообщении.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды. Сегодня в Алматы обещали снег. Температура ночью опустится до -7 градусов, скорость ветра составит 4,1 м/с.
Напомним, накануне стало известно, что коммунальные службы Алматы перейдут на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и гололеда.
Накануне в аэропорту Астаны также обратились к пассажирам в связи с непогодой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214114-aeroport-almaty-obratilsya-k-passazhiram-iz-za-uhudsheniya-pogody/