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Морозы до 36 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Машины едут по дороге
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 23 января, в Алматы вновь обещают снег, а жителей Астаны предупреждают о сильном морозе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, а ночью температура опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем в столице ожидается до 22 градусов мороза, ночью температура снизится до -36 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до -5 градусов, ночью опустятся до -15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214297-morozy-do-36-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы до 36 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

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