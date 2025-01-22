Непогода в Алматы: на улицах мегаполиса образовались 10-балльные пробки

Вечером в Алматы, где сегодня прошел снегопад, ухудшилась ситуация на дорогах - в мегаполисе образовались 10-балльные пробки, передает NUR.KZ.

По информации 2GIS, на 18:15 ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Движение парализовано на центральных улицах города.

"Эх, пробка", "До дома 5 км, буду ехать 2 часа", "Снег пошел, и опять пробка", "Жесть, морально готовимся", – поделились своими эмоциями алматинские водители.

Также на некоторых улицах движение может быть затруднено из-за ДТП.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

В пресс-службе акимата города сообщили, что ожидается снегопад, который продлится двое суток, понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов. Коммунальные службы начали круглосуточную расчистку улиц от снега – общая уборка магистральных улиц займет до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.

Отметим, синоптики предупредили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток по всей стране ожидается дальнейшее похолодание. Кроме того, почти по всему Казахстану прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

А пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.