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Непогода в Алматы: на улицах мегаполиса образовались 10-балльные пробки

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Машины стоят в пробке
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вечером в Алматы, где сегодня прошел снегопад, ухудшилась ситуация на дорогах - в мегаполисе образовались 10-балльные пробки, передает NUR.KZ.

По информации 2GIS, на 18:15 ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Движение парализовано на центральных улицах города.

"Эх, пробка", "До дома 5 км, буду ехать 2 часа", "Снег пошел, и опять пробка", "Жесть, морально готовимся", – поделились своими эмоциями алматинские водители.

Также на некоторых улицах движение может быть затруднено из-за ДТП.

Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

В пресс-службе акимата города сообщили, что ожидается снегопад, который продлится двое суток, понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов. Коммунальные службы начали круглосуточную расчистку улиц от снега – общая уборка магистральных улиц займет до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.

Отметим, синоптики предупредили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток по всей стране ожидается дальнейшее похолодание. Кроме того, почти по всему Казахстану прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

А пассажиров аэропорта Алматы из-за непогоды попросили проверять статус рейсов на официальных сайтах перед отправлением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214207-nepogoda-v-almaty-na-ulicah-megapolisa-obrazovalis-10-ballnye-probki/

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