Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

31% от январской нормы: как выглядит Алматы после снегопада (фото, видео)

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад в Алматы. Фото: акимат Алматы

В акимате южной столицы рассказали и показали, как боролись с последствиями снегопада, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Свежая публикация по теме:
Школьников и студентов перевели на дистанционку в Астане

Cогласно данным "Казгидромета" за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу - 12 см.

По данным акимата, для уборки улиц в ночное время было задействовано 573 единицы спецтехники, а также 711 дорожных рабочих. На вывозе снега задействованы 203 самосвала. По состоянию на утро 23 января вывезено 9 600 м³ снега.

"С вечера 22 января 26 колонн техники провели работы по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. После интенсивного снегопада, начавшегося в 23:30, повторное сметание снега было организовано с 04:00", - уточнили в акимате.

В дневное время задействованы 475 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих.

В ведомстве добавили, что с использованием 95 единиц малогабаритной техники проводится механизированная уборка тротуаров, общественных пространств и подъездов к социально значимым объектам. Также выполняется ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов.

Сегодня в Алматы вновь обещают снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, а ночью температура опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Кроме того, в городе объявлено штормовое предупреждение - в Алматы временами туман, гололед, на дорогах снежный накат.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214378-31-ot-yanvarskoy-normy-v-akimate-pokazali-kak-almaty-zavalilo-snegom-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie