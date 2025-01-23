31% от январской нормы: как выглядит Алматы после снегопада (фото, видео)
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В акимате южной столицы рассказали и показали, как боролись с последствиями снегопада, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Cогласно данным "Казгидромета" за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу - 12 см.
По данным акимата, для уборки улиц в ночное время было задействовано 573 единицы спецтехники, а также 711 дорожных рабочих. На вывозе снега задействованы 203 самосвала. По состоянию на утро 23 января вывезено 9 600 м³ снега.
"С вечера 22 января 26 колонн техники провели работы по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. После интенсивного снегопада, начавшегося в 23:30, повторное сметание снега было организовано с 04:00", - уточнили в акимате.
В дневное время задействованы 475 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих.
В ведомстве добавили, что с использованием 95 единиц малогабаритной техники проводится механизированная уборка тротуаров, общественных пространств и подъездов к социально значимым объектам. Также выполняется ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов.
Сегодня в Алматы вновь обещают снег. Днем термометры покажут до -7 градусов, а ночью температура опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Кроме того, в городе объявлено штормовое предупреждение - в Алматы временами туман, гололед, на дорогах снежный накат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214378-31-ot-yanvarskoy-normy-v-akimate-pokazali-kak-almaty-zavalilo-snegom-foto-video/