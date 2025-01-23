Школьников и студентов перевели на дистанционку в Астане

В четверг, 23 января, школьников и студентов, обучающихся во вторую смену, перевели на дистанционку в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

Как сообщается на Instagram-странице ведомства, в связи с ухудшением погодных условий 23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Астане 25 градусов мороза, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. При этом ночью температура опустится до 36 градусов ниже нуля.

Отметим, вчера, 22 января, столичные школьники тоже занимались в онлайн-формате.

Между тем Алматы засыпало снегом – за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу - 12 см. С последствиями снегопада на улицах города борются больше 700 рабочих.