Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Школьников и студентов перевели на дистанционку в Астане

Опубликовано:

Учитель ведет урок
Класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 23 января, школьников и студентов, обучающихся во вторую смену, перевели на дистанционку в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

Как сообщается на Instagram-странице ведомства, в связи с ухудшением погодных условий 23 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Согласно данным портала Gismeteo, сейчас в Астане 25 градусов мороза, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. При этом ночью температура опустится до 36 градусов ниже нуля.

Отметим, вчера, 22 января, столичные школьники тоже занимались в онлайн-формате.

Между тем Алматы засыпало снегом – за сутки в городе выпало 18 см снега, что составляет 31% от январской нормы, а на Каменском плато зафиксировано 21 см снега, на Медеу - 12 см. С последствиями снегопада на улицах города борются больше 700 рабочих.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214405-shkolnikov-i-studentov-pereveli-na-distancionku-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie