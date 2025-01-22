Арктический холод продолжает наступать на Казахстан: в регионах обещают до 40 градусов мороза

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня, с 23 по 25 января, – страна остается во власти арктического холода, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как рассказали в "Казгидромете", арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток по всей стране ожидается дальнейшее похолодание.

Так, 23-24 января ложбина северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны – здесь ожидается сильный снег. В остальных областях в эти дни осадков не будет, однако почти во всем Казахстане прогнозируют метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Помимо этого, по стране ожидается сильное похолодание:

на севере ночью температура опустится до 20-30 градусов мороза, в отдельных районах ожидается до -35 градусов;

в центре и на востоке страны термометры опустятся до -20...-35 градусов, в отдельных регионах ожидается до 40 градусов мороза;

на юге ночью температура воздуха опустится до -15...-25 градусов, в отдельных районах похолодает до -28 градусов.

Напомним, вчера полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок – в городе и пригороде бушует буран, закрыты трассы.

Из-за непогоды и закрытия трасс на автодороге "Астана-Петропаловск" образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей, в которой люди стоят почти сутки.

Сотни автомобилей скопились и у терминала в Карагандинской области – зафиксировано более 1000 автомобилей, включая 527 легковых, 500 грузовых и 9 единиц общественного транспорта.

Сегодня утром в МВД сообщили, что из-за сильного ветра, гололеда и метели ограничения введены на 43 автодорогах в 15 областях Казахстана. Водителей призвали отложить дальние поездки.

Добавим, что информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить в Telegram-канале "КазАвтоЖол", а также по номеру телефона 1403.