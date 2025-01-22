В Казахстане становятся популярными фиктивные разводы ради выплат, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев разводах ради выплаты госпомощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат напомнил, что по данным ООН в 2024 году Казахстан вошел в топ-5 стран мира с самым высоким уровнем разводов - на каждые 1000 человек коэффициент разводов составляет 2,3.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выражал обеспокоенность участившимися случаями фиктивных разводов, направленных на получение адресной социальной помощи, и поручил правительству решить данную проблему. В начале года, посещая регионы и встречаясь с избирателями, мы обсуждали эти вопросы - целью таких семей является получение легкой выгоды.

Например, в 2015 году семья официально развелась, получала госпомощь, вошла в категорию социально уязвимых слоев населения и встала в очередь на получение жилья. Однако в 2017 и 2020 годах у этой пары родились общие дети, получившие фамилию отца. Более того, их родственники и соседи подтверждают, что пара никогда не разводилась и продолжает совместно воспитывать детей. Таким образом, такие семьи сознательно расторгают брак на бумаге, чтобы продолжать совместную жизнь и получать льготы от государства", - заявил депутат.

Он добавил, что это можно оправдать сложной жизненной ситуацией, но такие семьи не дают реально нуждающимся семьям получить положенную им помощь.

"Среди таких семей встречаются и обеспеченные, работающие на госслужбе или бизнесе. Некоторые из них умудряются встать в очередь на бесплатное жилье, несмотря на наличие дорогой недвижимости. Немало примеров, когда такие семьи продолжают получать адресную социальную помощь, проживая в роскошных домах", - добавил депутат Жаркынбек Амантайулы.

Он сообщил, что с юридической точки зрения фиктивные разводы и браки идентичны мошенничеству. Закон о "О браке и семье" депутат предложил доработать, чтобы там появились нормы, предотвращающие подобную фикцию.

Также, по мнению мажилисмена, нужно разработать механизмы регулирования религиозных и гражданских браков, которые не проходят госрегистрацию, и усовершенствовать процессы взыскания алиментов с недобросовестных лиц.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

Напомним, в начале 2023 года были озвучены данные исследования Центра изучения института семьи, согласно которым в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Также в ходе соцопроса, проведенного в стране также в прошлом году, респондентов просили назвать причины, оправдывающие расторжения брака. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.

Позже в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов.