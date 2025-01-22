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В Казахстане становятся популярными фиктивные разводы ради выплат, заявил депутат

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Обручальное кольцо в руках
Развод. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

На заседании мажилиса депутат Жаркынбек Амантайулы заявил об участившихся среди казахстанцев разводах ради выплаты госпомощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат напомнил, что по данным ООН в 2024 году Казахстан вошел в топ-5 стран мира с самым высоким уровнем разводов - на каждые 1000 человек коэффициент разводов составляет 2,3.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выражал обеспокоенность участившимися случаями фиктивных разводов, направленных на получение адресной социальной помощи, и поручил правительству решить данную проблему. В начале года, посещая регионы и встречаясь с избирателями, мы обсуждали эти вопросы - целью таких семей является получение легкой выгоды.

Например, в 2015 году семья официально развелась, получала госпомощь, вошла в категорию социально уязвимых слоев населения и встала в очередь на получение жилья. Однако в 2017 и 2020 годах у этой пары родились общие дети, получившие фамилию отца. Более того, их родственники и соседи подтверждают, что пара никогда не разводилась и продолжает совместно воспитывать детей. Таким образом, такие семьи сознательно расторгают брак на бумаге, чтобы продолжать совместную жизнь и получать льготы от государства", - заявил депутат.

Он добавил, что это можно оправдать сложной жизненной ситуацией, но такие семьи не дают реально нуждающимся семьям получить положенную им помощь.

"Среди таких семей встречаются и обеспеченные, работающие на госслужбе или бизнесе. Некоторые из них умудряются встать в очередь на бесплатное жилье, несмотря на наличие дорогой недвижимости. Немало примеров, когда такие семьи продолжают получать адресную социальную помощь, проживая в роскошных домах", - добавил депутат Жаркынбек Амантайулы.

Он сообщил, что с юридической точки зрения фиктивные разводы и браки идентичны мошенничеству. Закон о "О браке и семье" депутат предложил доработать, чтобы там появились нормы, предотвращающие подобную фикцию.

Также, по мнению мажилисмена, нужно разработать механизмы регулирования религиозных и гражданских браков, которые не проходят госрегистрацию, и усовершенствовать процессы взыскания алиментов с недобросовестных лиц.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Petrelli Previtera, по состоянию на 4 марта 2024 года, Казахстан - второй в мире по коэффициенту разводимости после Мальдив (4,6 на 1000 человек).

По словам экспертов, основными причинами разрыва пар в нашей стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%).

Напомним, в начале 2023 года были озвучены данные исследования Центра изучения института семьи, согласно которым в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Также в ходе соцопроса, проведенного в стране также в прошлом году, респондентов просили назвать причины, оправдывающие расторжения брака. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов. Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Казахстане число новых браков установило антирекорд. На тот момент показатель, по данным аналитиков Data Hub, находился на минимуме за последние 19 лет.

Позже в Бюро нацстатистики назвали недействительными ранее распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214075-v-kazahstane-stanovyatsya-populyarnymi-fiktivnye-razvody-radi-vyplat-zayavil-deputat/

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