Насилие, измены, нетрадиционная ориентация: названы главные причины разводов в Казахстане
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На брифинге в СЦК представили итоги соцопроса, проведенного в стране на тему "Казахстанские семьи 2022" - среди прочего респондентов просили назвать причины расторжения брака, передает корреспондент NUR.KZ.
Опрос казахстанцев в разных регионах страны показал, что основная доля респондентов удовлетворены или "скорее удовлетворены, чем нет" отношениями в своей семье.
Среди "довольных" оказалось больше мужчин, чем женщин, и больше среди сельских жителей, чем среди горожан.
"Более 80% респондентов продемонстрировали негативное отношение к разводам", - сообщила глава Центра изучения института Жулдыз Батталова.
Она добавила, что число разводов в Казахстане снизилось с 2019-го года.
По данным опроса, среди разведенных респондентов главными причинами расторжения брака называют алкоголизм и наркоманию, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Отметим, что также соцопрос показал снижение числа браков в городах Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007669-glavnye-prichiny-razvodov-v-kazahstane-vyyavil-sotsopros/