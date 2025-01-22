Снег, дождь и морозы обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 22 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 11,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается мокрый снег с дождем. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10 м/с.