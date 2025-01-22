Снег, дождь и морозы обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 22 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 11,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается мокрый снег с дождем. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213876-sneg-dozhd-i-morozy-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/