Школьников Астаны перевели на дистанционку

Столичных учеников первой смены перевели на дистанционку - это связано с ухудшением погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 22 января 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что резкое ухудшение погоды наблюдалось в Астане 21 января - в аэропорту столицы задержали несколько рейсов на прилет и вылет из-за непогоды.

По прогнозу синоптиков, в Астане завтра также ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с. Возможно резкое понижение температуры воздуха ночью до 17-19 мороза с дальнейшим понижением.