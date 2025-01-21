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Сотни автомобилей скопились у терминала в Карагандинской области (видео)

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Автомобили в Карагандинской области
Автомобили. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

Из-за сложных погодных условий были закрыты автодороги Астана - Караганда и Караганда - Балхаш. Полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ситуация на автодорогах Карагандинской области остается сложной из-за ухудшения погодных условий. С 20 января движение по автодорогам республиканского значения Астана - Караганда и Караганда - Балхаш временно закрыто.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения личный состав батальона патрульной полиции и территориальных подразделений переведен на усиленный режим несения службы.

Полицейские с момента ухудшения погодных условий активно обследуют состояние автодорог и оказывают помощь водителям, оставшимся на трассах.

По состоянию на 13:00 часов 21 января на дорогах Карагандинской области зафиксировано более 1000 автомобилей, включая 527 легковых, 500 грузовых и 9 единиц общественного транспорта.

"Как известно, со вчерашнего дня трасса республиканского значения Караганда - Астана закрыта.

В районе терминала Темиртау в направлении Караганда - Астана сейчас находится около 300 автомобилей.

Ранее их было больше, но некоторые водители решили вернуться в город. С утра сотрудники батальона патрульной полиции обследовали трассу, зафиксировав снежные заносы и переметы.

Вся информация и видеоматериалы о состоянии дорог были переданы в "КазАвтоЖол", дорожные службы приступили к расчистке", - отметил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

Полиция настоятельно призывает водителей воздержаться от дальних поездок в условиях сложной погоды, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее в Карагандинской области из-за непогоды также закрывали две автодороги по основным направлениям. Из-за этого на трассах скопились сотни авто.

Помимо этого, ограничения движения на нескольких участках автодорог вводили в Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий.

Как стало известно, свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213732-sotni-avtomobiley-skopilis-u-terminala-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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