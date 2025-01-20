Несколько пригородных маршрутов в Астане остановили движение из-за непогоды

Движение трех пригородных маршрутов в Астане временно приостановили из-за погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В Telegram-канале ТОО "City Transportation Systems" сообщили о том, что сразу три пригородных маршрута в Астане приостановили движение.

"В связи с ухудшением погодных условий временно остановлено движение пригородных маршрутов №317, 329 и маршрута № 59.

Остальные пригородные маршруты на линии", - сказано в сообщении компании.

Ранее мы писали, что до завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №1, 6, 11, 85 в Астане.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане. Синоптики обещали низовую метель, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

Сегодня мы писали, что в Астане в ближайшие дни, с 20 по 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы.