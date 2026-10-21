Морозы до -10 придут в Казахстан в ближайшие дни

Синоптики сообщили о том, что в ближайшие дни, 22-24 октября, в Казахстан придут морозы - это произойдет из-за антициклона, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как пояснили в метеослужбе, на смену циклону, принесшему осадки в виде дождя и снега, на территорию Казахстана движется холодный антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала в западных, а затем и в остальных регионах страны.

В ночные часы столбики термометров в северных и восточных областях постепенно опустятся от 0...+5 до -5...-10 градусов.

Жители южных регионов тоже почувствуют приближение зимы, пообещали синоптики, так как ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -2...-7, а днем до +2...+7 градусов.

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