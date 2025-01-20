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Морозы ниже 30 градусов ожидаются в Астане на этой неделе

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Заснеженная улица
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 января, обещают похолодание - в столицу придут морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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20 января в Астане ожидается легкий снег. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем ожидается до 0 градусов, а ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

21 января вновь ожидается снег. Температура составит около минус 3 градусов. Максимальная температура составит минус 1 градус, а минимальная – минус 6 градусов. Скорость ветра составит до 11,9 м/с.

22 января вновь обещают снег. Средняя температура – минус 19 градусов. Днем температура поднимется до минус 3 градусов, а ночью опустится до минус 22 градусов. Скорость ветра составит 11,2 м/с.

23 января в Астане будет облачно. Температура в среднем – минус 27 градусов. Максимально температура поднимется до минус 22 градусов, а опуститься может до минус 31 градуса. Скорость ветра будет равняться 8,1 м/с.

24 января осадков не будет. Среднесуточная температура – минус 22 градуса. Днем термометры покажут до минус 17 градусов, а ночью похолодает до минус 29 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

25 января ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 19 градусов. Максимальная температура составит минус 13 градусов, минимальная – минус 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

26 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 14 градусов. Воздух может прогреться и до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 18 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213037-morozy-nizhe-30-gradusov-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы ниже 30 градусов ожидаются в Астане на этой неделе

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