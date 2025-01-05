Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане

В Астане временно изменились схемы движения сразу четырех автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение City Transportation Systems.

В Instagram-аккаунте CTS сообщили, что изменения будут актуальны до окончания ремонтных работ.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №1, 6, 11, 85", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце в Астане запустили новые автобусы по четырем маршрутам. Всего частный автобусный парк закупил 30 таких транспортных средств.

Отметим, в конце прошлого года в Астане по просьбе жителей изменили маршрут автобуса под номером 63. Теперь на линии курсируют 12 автобусов с интервалом движения 10-20 минут.

С ноября прошлого года на столичные маршруты №11 и №26 добавились по 2 автобуса. Это должно сократить время ожидания пассажирами автобуса.

Кроме того, с октября 2024 года в Астане увеличили количество автобусных экспресс-маршрутов.