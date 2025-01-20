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Дождь, снег и морозы ждут жителей Шымкента в ближайшую неделю

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Девушка укрылась зонтом
Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: Getty Images/ Andrew Bret Wallis

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 20 по 26 января, обещают морозы до 15 градусов, снег и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 января в Шымкенте прогнозируют снег. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

21 января ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 8,5 м/с.

22 января обещают снег. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 9,8 м/с.

23 января в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем – минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а опуститься может до минус 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

24 января осадков не будет. Среднесуточная температура – минус 5 градусов. Днем термометры покажут около 0 градусов, а ночью похолодает до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

25 января ожидается солнечная погода. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,7 м/с.

26 января, по прогнозам, будет облачно, но без осадков. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 5 градусов, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213036-dozhd-sneg-i-morozy-zhdut-zhiteley-shymkenta-v-blizhayshuyu-nedelyu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь, снег и морозы ждут жителей Шымкента в ближайшую неделю

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