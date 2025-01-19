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Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

Опубликовано:

Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана на 20 января - ожидаются низовая метель, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра, 20 января, ночью ожидается низовая метель, днем метель. Гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области прогнозируется низовая метель, гололед. Днем ожидается гололед. На юге области ожидается туман.

20 января на севере, в центре, горных районах области Жетісу временами обещают туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области завтра временами ожидается туман.

20 января ночью в горных районах Жамбылской области прогнозируется гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области обещают метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с. г.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе, севере, юге области ожидается гололед.

Завтра в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

20 января в Западно-Казахстанской области обещают туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

В Костанайской области прогнозируются метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

20 января ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области обещают туман, гололед. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

20 января на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области обещают туман.

На западе, севере области Ұлытау прогнозируется временами сильный снег. Метель, гололед. Ветер южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

20 января в Актюбинской области обещают гололед, днем на севере области низовая метель. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гололед, днем гололед. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212998-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/

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