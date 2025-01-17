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"Смоет опять всех": жители Петропавловска с тревогой ждут весну

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Жители микрорайона
Жители микрорайона. Кадр из видео: astanatv.kz

В микрорайоне Петропавловска, в прошлом году пострадавшем от паводков, жители жалуются на ненадежность предпринятых властями противопаводковых мер, передает Astana TV.

Жители микрорайона Подгора в Петропавловске с тревогой ждут предстоящую весну. Дело в том, что местные власти строят в этой местности новое защитное сооружение. И его качество у горожан вызывает серьезные опасения.

Они уверены, что не укрепленная насыпь из земли и песка просто не сможет защитить их от большой воды. При этом сами чиновники признаются, что укрепление это временное.

В апреле прошлого года микрорайон затопило. Именно со стороны объездной дороги поток хлынул на жилые постройки и прорвал еще одну дамбу на противоположной стороне. Из 1200 домов уцелела лишь четверть.

Сегодня люди с ужасом ждут предстоящей весны и с тревогой наблюдают за возведением защитных сооружений.

Работы на той самой второй дамбе по улице Ущева идут полным ходом. Делают ее капитально, чего не скажешь про объездную, - переживают горожане. Здесь местные власти соорудили временный земляной вал.

Дмитрий Фирсов на объездную приезжает каждый день. Весна не за горами, а сооружение едва ли напоминает защитное, говорит мужчина. Тем более, что работающую технику житель последний раз здесь видел в декабре.

"Откосы не уплотнены со стороны реки, плитами не уложены. Получается 100% готовности здесь нет. Его смоет. На котором мы сейчас стоим земляной вал, он максимум, может, сутки продержится, если не усиливать плитами", - сказал Дмитрий Фирсов.

Защитное сооружение вызывает тревогу и у других жителей микрорайона. Дом Игоря Жульдикова смог устоять после большой воды. Жилье ремонтируют и по сей день. Мужчина уверен: обычная насыпь не сможет противостоять очередному потоку.

"Это то же самое, только без мешков. Вот это временное сооружение - оно стоит денег, не малых денег. Они говорят, мы это потом снесем и будем делать дорогу. Здесь они хотят сейчас делать республиканскую дорогу, четырехполосную широкую. Кому она нужна, когда нас смоет опять всех?" - говорит Игорь Жульдиков.

"Примите какие-то меры, сделайте нам дамбу, а не просто насыпь. Мы тоже люди, мы тоже хотим жить. Весны у нас не было, лета у нас не было, осени не было – мы просто были вот в этой грязи", - заявила жительница микрорайона Алена Бодня.

В городском акимате журналистам издания рассказали: все работы на объекте завершены. Ни о каких дополнительных плитах речи не идет, ведь сооружение временное.

"Там проводили работы по обвалованию земляного вала. Подрядчик - "Казстройтехник". Выделенная сумма - 290 млн тенге.

Туда было завезено порядка 100 тысяч кубометров белой глины, и проводили укрепление с обвалованием земляного вала. На сегодняшний день работы завершены.

Данное сооружение является временным, т. к. там находится дорога, и данное сооружение будет функционировать, пока не приступят к строительству четырехполосной дороги. Но пока точных дат нет", - пояснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Люди признаются – второго такого паводка они не переживут. Но надеются, что не укрепленное сооружение все-таки защитит их от большой воды.

Напомним, в апреле прошлого года в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

На следующий день в городе закрыли въезд, а затем перевели учеников на дистанционное обучение.

16 апреля в регион прилетел Токаев. Среди прочего, он осмотрел Петропавловский гидроузел.

Через пару дней регион накрыла вторая волна паводков. Сообщалось, что сложная обстановка была в Кызылжарском районе и в Петропавловске. Произошли переливы в населенных пунктах Кызылжарского района и часть районов областного центра. По Петропавловску было затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе - 1212 домов.

В конце мая сообщалось, что осмотр домов, пострадавших от паводка, завершают в Петропавловске. Стало известно, что каждый третий дом признан аварийным и пойдет под снос.

В сентябре жители Петропавловска также высказывались о методах противопаводковых работ в пострадавшем микрорайоне, а именно - о восстановлении поврежденной дамбы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212424-smoet-opyat-vseh-zhiteli-petropavlovska-s-trevogoy-zhdut-vesnu/

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