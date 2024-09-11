"Не хотим проходить заново": в Петропавловске недовольны "ремонтом" разрушенной после паводков дамбы

В Петропавловске жители обеспокоены способами восстановления разрушенной дамбы - материал, используемый для работ, по их мнению - не надежный, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, качеством восстановления дамбы, разрушенной в период паводков, возмущены жители микрорайона Подгора в Петропавловске. Местные считают, что защитное сооружение с целью восстановления хотят обложить супесью и глиной, что, по их мнению, ненадежно.

В период паводков этой весной в Петропавловске затопила целый микрорайон - из 1500 тысяч домов уцелела лишь пятая часть. И эту дамбу по улице Ущева в дни паводка спасали всем городом.

Игорь Жульдиков в числе тех, чье жилье оказалось затопленным, но смогло уцелеть после паводка. Уже третий месяц здесь идет ремонт. Но больше всего горожанина сейчас волнует вопрос состояния той самой дамбы, расположенной всего в нескольких десятках метров от его дома. Мужчина уверяет, защитное сооружение намерены восстанавливать самым простым и ненадежным способом - смешивая супесь с белой глиной.

"Нам говорят, что мы это все засыпем. Хотя акимат вызвал своего специалиста, который сказал, что если не обложите это все плитами , то это то же самое, что делали перед паводком - за две минуты это смоет. Только тот вариант, что облаживать плитами со стороны Ишима укреплять плитами. Они сказали - в этом году это не входит. А потом придет просто на просто наводнение, весна - здравствуйте, ребята! И мы поплыли. Вторую такую весну мы не переживем", - говорит житель микрорайона Подгора Игорь Жульдиков.

Другой житель микрорайна Дмитрий Фирсов считает, что особого результата ремонт дамбы не даст.

"Это два дня техника работает, а результата особо и не видим. А 25 тысяч обещано завести инертного материала для ремонта дамбы. Тут 30 машин от силы. Ну 25 тысяч тонн когда они успеют заготовить? Там дожди пойдут, непогода, техника будет тонуть, а дамба так у нас и не делается. А обещали с 15 июля начать работы, работы так и не ведутся. Мы люди, живущие Подгорой, оставшиеся, мы обеспокоены этим самым. Потому что, день и ночь мы ремонтируем свои дома, но мы не хотим пройти заново это все", - отмечает он.

Местные власти подтвердили, что восстанавливать поврежденную дамбу действительно будут, однако сроки не обозначили. Известно, что на ремонт защитного сооружения из областного бюджета выделили свыше 40 млн тенге.

"На сегодняшний день завозится инертный материал на дамбу по Ущева. Далее планируется проведение работы по закрытию проран смесью - это белая глина и супесь. Белая глина ранее уже прошла лабораторные испытания. Также в этом году сейчас вот ПСД разрабатывается и уже в этом году планируют начать работы по реконструкции самой дамбы", - сообщила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Но с такими методами ремонта дамбы жители Подгоры не согласны. Местные уверены, что эта смесь не сможет противостоять даже самому малому потоку воды, не говоря уже о сдерживании ледяного потока, и с ужасом ждут следующей весны.

Напомним, в апреле в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

На следующий день в городе закрыли въезд, а затем перевели учеников на дистанционное обучение.

16 апреля в регион прилетел Токаев. Среди прочего, он осмотрел Петропавловский гидроузел.

Через пару дней регион накрыла вторая волна паводков. Сообщалось, что сложная обстановка была в Кызылжарском районе и в Петропавловске. Произошли переливы в населенных пунктах Кызылжарского района и часть районов областного центра. По Петропавловску было затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе - 1212 домов.

В конце мая сообщалось, что осмотр домов, пострадавших от паводка, завершают в Петропавловске. Стало известно, что каждый третий дом признан аварийным и пойдет под снос.