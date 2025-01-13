"Не взяли ребенка на рейс": казахстанка выиграла суд у авиакомпании

Завершилось рассмотрение апелляции Air Astanа на решение суда Алматы - авиакомпания хотела снизить компенсацию с 5 до 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на адвоката пострадавшей семьи.

Как сообщил адвокат семьи Данильхан Шагатаев в Telegram-канале, завершилось рассмотрение апелляционной жалобы авиакомпании Air Astana на решение Турксибского районного суда Алматы.

Перевозчик, по словам юриста, просил снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге.

"Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, решение оставила в силе. Это значит, что мама ребенка получит 5 млн тенге моральной компенсации, как решил до этого первый суд.

Мы очень рады завершению данного резонансного дела и можем с облегчением сказать, что победили. Судебный акт вступил в законную силу", - заявил Шагатаев в своем посте.

Напомним, недавно казахстанка рассказала, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечалось в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности. Также скандал прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

"Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай - пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс", - говорилось в заявлении ведомства.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.

Также мы писали, что глава авиакомпании FlyArystan в Уральске встретился с Жазирой Мусиной - мамой 12-летней девочки, которую не пустили в самолет.