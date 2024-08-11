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Глава FlyArystan встретился с мамой 12-летней девочки, которую не пустили в самолет

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Встреча в Уральске
Встреча в Уральске. Фото: t.me/kolikpress

Глава авиакомпании FlyArystan в Уральске встретился с Жазирой Мусиной - мамой 12-летней девочки, которую не пустили в самолет, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня, 11 августа, глава авиакомпании FlyArystan Ричард Леджер прилетел в Уральск для встречи с мамой 12-летней девочки, которую не пустили на рейс Астана-Уральск 21 июля этого года.

"Стороны детально обсудили причины произошедшей ситуации. Представитель авиакомпании FlyArystan принес официальные извинения перед семьей девочки. На встрече также присутствовали представили Минтранса.

В скором времени авиакомпания дополнительно поделится деталями встречи и о принятых мерах/решениях", - отметили в министерстве.

Между тем авиакомпания в своем Telegram-канале сообщила, что также Ричард Леджер передал сертификаты для девочки, ее сестры и матери, дающие право на перелеты по Казахстану авиакомпанией FlyArystan до конца 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147491-glava-flyarystan-vstretilsya-s-mamoy-12-letney-devochki-kotoruyu-ne-pustili-v-samolet/

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