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Во FlyArystan объяснили, почему девочку 12 лет не взяли в самолет и оставили одну в аэропорту Астаны

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Самолет FlyArystan
Самолет FlyArystan. Иллюстративное фото: facebook.com/FlyArystan

Сегодня казахстанка рассказала в Сети, что ее дочь не взяли на борт при пересадке, и ребенок остался один в аэропорту. В авиакомпании сделали заявление по ситуации, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери.

Компания сообщает, что 21 июля несовершеннолетняя пассажирка З. Г. не смогла вылететь из Астаны в Уральск рейсом KC 7367.

В этот день З. Г. вместе с сестрой и сопровождающим пассажиром подошли к стойке регистрации за 50 минут до вылета. Пассажиры не проходили онлайн-регистрацию, поэтому планировали взять посадочные талоны на стойке.

"Однако из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить место на борту самолета З. Г.

Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место и предложили компенсацию. К сожалению, волонтера среди пассажиров не нашлось", - пишет перевозчик.

По их информации, представители авиакомпании объяснили ситуацию сопровождающему лицу и матери ребенка и предложили проживание в гостинице для девочки и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля.

Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день девочка вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников как несопровождаемый ребенок.

"Авиакомпания полностью признает свою вину в данной ситуации. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и хотим заверить, что этот случай совершенно не соответствует нашим стандартам обслуживания. Мы приносим свои искренние извинения и предлагаем компенсацию казахстанке и ее семье за причиненный моральный ущерб.

FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако, с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146869-flyarystan-obyasnili-pochemu-devochku-12-let-ne-vzyali-v-samolet-i-ostavili-odnu-v-aeroportu-astany/

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