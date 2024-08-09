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"Пример нарушения прав ребенка": Минпросвещения о скандале с FlyArystan

Опубликовано:

Самолет компании FlyArystan
FlyArystan. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана прокомментировал скандал с авиакомпанией FlyArystan, когда 12-летнюю девочку не взяли на борт самолета, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что представители комитета связались с мамой 12-летней девочки, которую не допустили на рейс авиакомпании FlyArystan, оставив одну в аэропорту.

Девочке была предложена необходимая психологическая помощь.

"Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай - пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс", - говорится в заявлении ведомства.

В целях предотвращения аналогичных случаев в будущем, комитет направил официальное письмо в адрес авиакомпании FlyArystan и комитета гражданской авиации министерства транспорта с требованием принять соответствующие меры.

Напомним, сегодня казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечается в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147041-primer-narusheniya-prav-rebenka-minprosveshcheniya-o-skandale-s-flyarystan/

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