12-летнюю девочку оставили одну в аэропорту: FlyArystan привлекут к ответственности
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Комитет гражданской авиации привлечет к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск 12-летней девочки на рейс, передает NUR.KZ.
По запросу корреспондента NUR.KZ случай, произошедший в аэропорту Астаны, прокомментировали в ведомстве.
"Комитет гражданской авиации привлечет к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании. Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться.
Комитетом гражданской авиации совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании FlyArystan.
Все виновные лица будут обязательно привлечены к ответственности", - сообщили в пресс-службе КГА.
Напомним, казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.
В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако, с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.
Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.
"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечается в публикации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146906-vopiyushchiy-i-nepriemlemyy-sluchay-flyarystan-privlekut-k-administrativnoy-otvetstvennosti/