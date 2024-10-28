"Родилась пятой девочкой": как живут девушки с именами Улжан и Улболсын в Казахстане

В Казахстане существует поверье, что, называя дочь именем с приставкой "Ул", родители гарантируют рождение сына в следующий раз. Улжан и Улболсын - не редкость в нашем обществе, передает NUR.KZ.

В Казахстане существует множество традиций и суеверий, связанных с именами и их влиянием на судьбу человека. Одним из таких поверий является связь женских имен с приставкой "Ул" и тем, что они якобы способствуют рождению мальчиков после появления дочери с таким именем.

Так, в народе верят, что такие имена, как Улболсын, Улдана или Улжан помогут родителям обрести долгожданного сына при следующей беременности. Однако эти имена могут стать источником личных переживаний для девушек.

Жительница Астаны Бегим Досжан поменяла свое имя дважды: сначала в 16 лет, а затем - в 31. В прошлом она была Улжалгас, затем - Улжан. Бегим поделилась своей историей.

"Я против казахских женских имен с приставкой "Ул". Для того чтобы после меня родился мальчик, меня назвали Улжалгас. В детстве я не придавала этому особого значения.

Однако во время учебы в Москве, когда меня просили рассказать о значении моего имени, я чувствовала сильный дискомфорт. Мне было сложно говорить о том, что мои родители хотели сына, а я родилась девочкой, и из-за народного поверья мне дали такое имя", - рассказывает она.

Бегим отмечает, что с самого детства она хотела доказать, что ничем не хуже мальчиков. У нее всегда присутствовало чувство соперничества с ними.

"В 16 лет я сменила имя на Улжан, потому что все окружающие и близкие так ко мне обращались. Несмотря на то, что я достигла определенных высот в карьере, занимала высокую должность и зарабатывала большие деньги, все же чувствовала себя дискомфортно. Именно поэтому решила сменить имя на Бегим. Нынешнее имя мне очень нравится", - поделилась девушка.

Еще одна казахстанка, Улдана, оказалась в аналогичной ситуации. Ее имя было выбрано с надеждой на будущего сына в семье, где росли две дочери. Однако, несмотря на это, она никогда не чувствовала себя обделенной или недовольной своим именем.

"Улданой меня назвала тетя, чтобы по традиции следующим родился сын, так как у меня есть две сестры. Однако от своих родителей я никогда не чувствовала никаких сожалений о том, что я - не мальчик. Напротив, я самая младшая и избалованная.

В начальных классах, бывало, дразнили, что в моем имени есть приставка "Ул", но, помимо этого, я никогда не ощущала дискомфорта из-за своего имени. Близкие называют меня просто Дана или Данка, но я не против и своего полного имени", - поделилась девушка.

Она отмечает, что с возрастом приняла свое имя и даже стала гордиться им, но при этом осознает, что традиционные взгляды на имена и гендерные роли уже неактуальны.

"Так как я работаю за границей, иностранцы могут коверкать мое полное имя, поэтому я прошу называть меня просто Дана. В целом, имя Дана стало мне ближе, так как вся моя семья, друзья и иностранные коллеги обращаются ко мне так. Все же, свою же дочь я бы не назвала подобным образом. Я считаю, что времена патриархальных взглядов уже давно в прошлом", - говорит Улдана.

Алматинка Улжана, будучи пятой дочерью в семье, также сталкивалась с ожиданиями, связанными с выбором имени. По ее рассказам, мама добавила букву "а" в конце, чтобы сделать имя более женственным для восприятия.

"Как и все казахские семьи, которые ждут мальчика, с древних времен называли девочек именами, связанными с приставкой с "Ул" - "мальчик". А я родилась пятой девочкой. Моих сестер назвали обычными именами… только меня - Улжана. Кстати, это действительно работает: спустя три года после моего появления на свет родился долгожданный мальчик", - рассказывает она.

Она подчеркнула, что с возрастом пришла к выводу о том, что в силу ее характера и целеустремленности это имя ей подходит.

"Раньше мне не нравилось мое имя, но сейчас мне 27 и я имею хорошую должность на работе. Добилась и добиваюсь своих целей и даже думаю, что все это благодаря своему имени - "душа мальчика".

Учитывая мой характер и храбрость, считаю, что это имя полностью мне подходит. Ну и в целом, благодарна своему имени, потому что у меня есть младший брат", - поделилась Улжана.