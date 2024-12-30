Что ждет павлодарцев в новогоднюю ночь на центральной площади

На центральной площади Павлодара в новогоднюю ночь состоится праздничный концерт, а красочным завершением программы станет фейерверк, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 31 декабря в 23.00 жителей и гостей города приглашают встретить Новый 2025 год на центральной площади Павлодара.

Пришедших ждет праздничная программа, где выступят артисты города, пройдут викторины и дискотека. Также будут праздничные угощения в виде горячего плова, баурсаков и чая.

После боя курантов состоится салют.

Ранее стало известно, что в этом году на световое украшение Павлодара к празднику выделили более 89 млн тенге. В городе установили малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику из примерно 300 элементов.

Совершенно новым объектом в Павлодаре стал каток в форме символа 2025 года - змеи. Его установили напротив областного акимата. В последний раз здесь каток заливали в 2016 году.