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Что ждет павлодарцев в новогоднюю ночь на центральной площади

Опубликовано:

Праздник в Павлодаре
Елка на центральной площади Павлодара. Кадр из видео: instagram.com/akimat.pavlodar

На центральной площади Павлодара в новогоднюю ночь состоится праздничный концерт, а красочным завершением программы станет фейерверк, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 31 декабря в 23.00 жителей и гостей города приглашают встретить Новый 2025 год на центральной площади Павлодара.

Пришедших ждет праздничная программа, где выступят артисты города, пройдут викторины и дискотека. Также будут праздничные угощения в виде горячего плова, баурсаков и чая.

После боя курантов состоится салют.

Ранее стало известно, что в этом году на световое украшение Павлодара к празднику выделили более 89 млн тенге. В городе установили малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику из примерно 300 элементов.

Совершенно новым объектом в Павлодаре стал каток в форме символа 2025 года - змеи. Его установили напротив областного акимата. В последний раз здесь каток заливали в 2016 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206908-chto-zhdet-pavlodarcev-v-novogodnyuyu-noch-na-centralnoy-ploshchadi/

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