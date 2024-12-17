Когда зажгут главную елку Павлодара

Торжественная церемония зажжения главной елки Павлодара состоится 21 декабря. Сейчас город готовят к празднованию Нового года, передает "Павлодар-онлайн".

О подготовке областного центра к празднику рассказали в городском акимате. В этом году на световое украшение города выделили более 89 млн тенге.

Дополнительно к Новому году устанавливают малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику. Всего - порядка 300 элементов.

Главным объектом неизменно остается центральная елка. В этом году, судя по промежуточному результату, вокруг нее появится дополнительная гирлянда-фата.

"В настоящее время деформированные элементы новогодней елки восстановлены. 21 декабря состоится торжественная церемония зажжения елки на Центральной площади города", - сообщили городские власти.

В акимате обещают создать праздничное настроение и в микрорайонах Павлодара. Искусственные новогодние деревья установят в парках Гагарина и Аймаутова, на Естаевском спуске. Семь металлических елок поставят в парках Металлургов и Гагарина, сквере ветеранов МВД, около Дома дружбы, в сквере Литвинова во Втором Павлодаре, микрорайоне Достык и рядом с бассейном в Усольском микрорайоне.

"В скверах Туран и по улице Малайсары батыра будут установлены световые арки. Также около центральной елки появится арка в виде звезды. В парке Гагарина установили светодиодный потолок с елочными шарами", - рассказали в акимате.

Деревья по улице Баян батыра от кольца до Торайгырова украсят гирляндами, а кроны деревьев по улице Астана от Кривенко до Лермонтова - световыми шарами. Зеленые насаждения вдоль трамвайных линий по проспекту Назарбаева от Торайгырова до Жаяу Мусы также нарядят гирляндами.

"В разных микрорайонах города будут установлены уютные тематические малые архитектурные формы. На Естаевском спуске будет обустроен зимний городок с использованием прошлогодних элементов, куда входят освещение, иллюминации и малые архитектурные формы. Будут установлены металлические иллюминационные конструкции, деревянные горки. Работы начаты 1 декабря. Планируется их завершить до 20 декабря", - уточнили в акимате.

Совершенно новым объектом в городе станет каток в форме символа 2025 года - змеи. Его установят напротив областного акимата. Сейчас полным ходом идет монтаж конструкции. В последний раз здесь каток заливали в 2016 году.

Ранее стало известно, что павлодарцы оказались недовольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами. Всего в Павлодаре намерены обустроить 10 зимних горок. На их установку и обслуживание выделили около 6 млн тенге.

Год назад в Павлодаре 40-градусные морозы сменились плюсовой температурой. Из-за резкого потепления растаял ледовый городок, на который потратили 53 млн тенге и который простоял всего неделю.

В начале 2024 года неприятность произошла и с главной елкой города. Из-за сильных порывов ветра она рухнула. К счастью, при падении елки никто не пострадал.