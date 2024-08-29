Люстры со Swarovski, лифт и паркет: кукольные домики за 2 млн тенге изготавливает мастерица из Алматы

Кукольные домики с миниатюрами внутри изготавливает алматинка Ильсия Шарипова. Каждую деталь интерьера и экстерьера мастерица делает вручную, передает корреспондент NUR.KZ.

Изготовлением кукольных домиков Ильсия Шарипова занимается четыре года. Говорит, ее изделия - не просто красивые музейные экспонаты. Важно, что ребенок может взаимодействовать с каждой деталью и предметом в домике.

"Идея пришла, когда я искала кукольный домик на день рождения моей дочери. Ей тогда исполнялось три годика. Я пересмотрела очень много кукольных домиков, предложенных на рынке Казахстана, но ни один мне не понравился.

Ильсия Шарипова. Фото:: из личного архива

Потому что современный рынок наполнен домиками из вспененного ПВХ, фанеры, которые не являются экологичными и достаточно хрупкие. В итоге мой папа предложил мне начертить кукольный домик самой и сделать его самим", - делится воспоминаниями Ильсия.

После месяца кропотливой работы Ильсия с отцом создали крепкий домик из экоматериалов, от которого именинница была в восторге. Так у мастерицы появилась идея для своего бизнеса.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Стоит отметить, что по образованию Ильсия - дизайнер. Помимо этого, девушка занималась ювелирным мастерством. Говорит, две эти профессии объединились в создании миниатюр и кукольных домиков.

"Я с детства рисую, леплю - это все мое, я творческий человек. Но в школе родители говорили, что все это несерьезно, что лучше пойти учиться на юриста или дипломата, на что-то серьезное по их мнению. Я и пошла учиться на дипломата, но поняла, что это не мое - и переучилась все-таки на дизайнера интерьера. И работала в этом направлении, пока не пришла к кукольным домикам", - рассказывает девушка.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Несмотря на большое количество заказов, каждый домик Ильсия делает с душой и всегда старается добавить что-то новое. Одна из последних работ у девушки - домик во французском стиле. Эту идею мастерица вынашивала год, вдохновляясь архитектурой Франции и красивыми современными интерьерами.

"Если посмотреть на работы миниатюристов, кукольные домики в основном идут в викторианском, старинном или винтажном стиле. А мне захотелось сделать что-то уникальное, поэтому я решила работать в современном стиле", - отмечает мастерица.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Сейчас в работе Ильсие помогают пять человек. Но создание миниатюр и домиков - очень сложный и долгий процесс, в котором используется исключительно ручной труд. На один кукольный домик у всей команды уходит два месяца.

При создании используются такие материалы, как дерево, глина, МДФ-плиты, текстиль, бумага. Каждый материал должен быть прочным и тактильно приятным для детских ручек, отмечает Ильсия.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

"Если взять просто экстерьер без наполнения, то у нас везде идут сенсорные выключатели - в каждой комнате отдельно включается свет. В каждой комнате паркет ручной работы. Он, как в настоящем доме, укладывается по маленькой дощечке, покрывается специальными красками, после мы его шлифуем, шкурим.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Это около 3-4 этапов только шлифовки, чтобы была идеальная поверхность и ничего не цеплялось. На стенах у нас декор штукатурка шелковая. Каждый мазок делается вручную. В этом виде без наполнения домик стоит один миллион тенге", - рассказывает Ильсия.

А внутри домик наполняют около 200 миниатюр, включая предметы интерьера, мебель, текстиль. Используются дорогостоящие премиум материалы, отмечает алматинка. Например, люстры украшают кристаллы Swarovski. Все это тоже отражается на цене. По итогу домик, наполненный миниатюрами, стоит около двух миллионов тенге.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Рассказала Ильсия и том, как она делает предметы интерьера. Например, чтобы изготовить кухонный гарнитур, Ильсия разрабатывает дизайн в специальной программе. После стройматериалы распиливаются на составные части - как и при изготовлении настоящего кухонного гарнитура.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

После детали склеивают, сверлят и вручную окрашивают, приделывают ручки. Каждый шкафчик в домике открывается как настоящий, отмечает Ильсия.

Но с особой любовью девушка относится к созданию миниатюр. Например, на Наурыз Ильсия сделала миниатюрный кухонный стол с казахскими национальными блюдами и посудой. Пользователи соцсетей пришли в восторг от этой идеи.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

"Я часто встречала миниатюрные пиццы, пасты и блюда других национальностей. Но ни разу не видела, чтобы был стол с казахскими блюдами. Это был мой творческий порыв в преддверии Наурыза. Весь стол я сделала за два дня", - говорит девушка.

Насколько это кропотливый труд, можно понять и на примере книжек в домике. Чаще всего производители расставляют муляжи книг, с которыми особо не повзаимодействуешь, говорит Ильсия. В ее домиках все иначе: каждую книжку можно открыть, полистать и даже почитать.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

"Я фотографирую свою библиотеку - каждую страничку. Потом в программах корректирую цвета, распечатываю. После отдельно режется каждая страничка, она двухсторонняя. Я делаю книжки читабельными, то есть под лупой или у кого хорошее зрение могут почитать эту книжку.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Но, конечно, из-за толщины листов всю книгу в миниатюру уложить не получается, но около 10% помещается. После страницы я склеиваю, сшиваю и делаю обложку", - рассказывает Ильсия.

А после того, как кукольный домик готов, Ильсия… садится в него играть. Вместе с дочкой они проверяют домик на практике.

"Когда я сама сажусь с дочкой и играю, я понимаю, чего не хватает в домике, и дочка мне подсказывает. Например, она говорит: "Мама, было бы классно, если бы был хлеб и на него можно было бы намазать масло". Учитывая ее пожелания, я добавляю какие-то миниатюры.

Ильсия Шарипова с дочерью. Фото: из личного архива

И это касается функциональных особенностей домика. Например, у нас первый домик был с лифтом, для которого мы сделали специальный подъемный механизм. Но со временем я заметила, что ребенку не очень удобно каждый раз поднимать лифт - и мы решили сделать лестницу. И дочь сказала, что с лестницей намного лучше", - добавляет мастерица.

Кукольный домик. Фото: из личного архива

Домики девушка изготавливает в масштабе 1:6, они подходят для кукол Барби. А таких домиков в мире производится не так много, отмечает Ильсия. К слову, 70% клиентов алматинки живут за границей. Это жители США, Германии, Италии, Индии. Работы девушки они находят в соцсетях. На Новый год уже не осталось свободных окошек, говорит Ильсия.