Число правонарушений против детей резко выросло в Актюбинской области

Под председательством и.о. прокурора Актюбинской области прошло заседание по вопросам роста преступлений против несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, под председательством и. о. прокурора Актюбинской области Талгата Алибаева проведено заседание коллегии по вопросу о причине роста преступлений в отношении несовершеннолетних и против их половой неприкосновенности.

На мероприятии приняли участие руководство акимата области, департамента полиции и сотрудники прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в текущем году по области наблюдается рост преступлений в отношении несовершеннолетних на 47% (с 121 до 178), а также против их половой неприкосновенности на 9% (с 31 до 34).

Жертвами уголовных правонарушений стали 215 детей, в том числе от преступных посягательств погибло 30 несовершеннолетних.

Департаменту полиции поручено обеспечить взаимодействие МПС по производству ежемесячных сверок по правонарушениям, совершенным несовершеннолетними, для постановки их на учет.

Также будет усилена работа по привлечению родителей либо законных представителей к административной ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних лиц в развлекательных заведениях и вне жилища.

"Утверждение в обществе идеологии "Закон и порядок" неразрывно связано с обеспечением правопорядка. От качества работы правоохранительных и государственных органов зависит не только уровень доверия к власти, но и обеспечение стабильности в регионе в целом", -подчеркнул Талгат Алибаев.

По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных и правоохранительных органов, с конкретными сроками и ответственными за их реализацию.

Ранее в Сети появилось видео, снятое девочками-подростками в Восточно-Казахстанской области. На кадрах они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемые были установлены.

Также в соцсетях опубликовали видео издевательств подростков над сверстником в Талгарском районе Алматинской области. Судя по кадрам, один из обидчиков жестоко избил мальчика, сопровождая свои удары оскорблениями. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.