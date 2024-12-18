Карагандинец перетащил горящий автомобиль, рискуя своей жизнью (видео)

В Караганде случайный прохожий спас соседние автомобили, оттащив горящее авто на безопасное расстояние, предотвратив тем самым серьезные последствия, передает ekaraganda.kz.

17 декабря во дворе дома 106 по улице Ермекова загорелся припаркованный автомобиль. По словам очевидцев, парень, который приехал в детский сад, расположенный во дворе, заметил возгорание и оперативно среагировал.

Рискуя жизнью, мужчина при помощи троса оттащил горящий автомобиль на открытое место, чтобы возможный взрыв не повредил другие машины. В Сети сообщили, что героя зовут Дияр Омарбек.

В ДЧС Карагандинской области подтвердили факт пожара. В момент прибытия сотрудников автомобиль уже находился на безопасном расстоянии от других машин.

В ведомстве также добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Актау случился серьезный пожар - рядом с автозаправочной станцией загорелся автомобиль.

А в поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. К счастью, жертв нет, сам пожар удалось быстро ликвидировать.

Также 20 сентября на Восточном обходе Караганды загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание.