Ребенок из Казахстана двое суток провел в зоне для депортации одного из аэропортов Турции

Адвокат Данильхан Шагатаев сообщил о том, что ребенок из Казахстана провел двое суток в зоне для депортации одного из аэропортов Турции. Юрист обвинил в этом компанию Air Astana, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале адвоката. Сообщается, что 10-летний мальчик летел на сборы по футболу в сопровождении сотрудников авиакомпании.

Уже в Турции выяснилось, что он потерял паспорт, хотя во время посадки все документы были на месте. Ребенок без загранпаспорта не смог пройти паспортный пограничный контроль в Турции, и был помещен в специальную комнату для депортации.

"Ребенок находился двое суток, а именно с 21 декабря по 23 декабря 2024 года, один в комнате для депортации без представителей авиакомпании. Ребенка попросту бросили одного. В это время встречающая сторона не могла пройти к ребенку, так как он застрял в транзитной зоне и посторонних туда не впускают", - пишет адвокат.

Также мальчик снял видео и показал, в каких условиях он жил: ребенок признался, что ему было страшно.

По словам Шагатаева, мальчик плакал и не мог понять, почему такое произошло.

"Его допрашивали, но ситуация усугубилась тем, что ребенок не владеет иностранными языками, соответственно он не понимал речь работников пограничного контроля, сотрудников полиции и работников аэропорта. Ему не была обеспечена со стороны авиакомпании какая-либо помощь в представлении его интересов", - заявил адвокат.

По его словам, вместе с матерью ему удалось выйти на представителей Генерального консульства РК в Анталии.

Спустя двое суток ему был оформлен временный документ на возвращение обратно в Казахстан.

Пресс-служба Air Astana в Telegram сообщила, что строго следует международным нормам перевозки пассажиров, включая детей, путешествующих без сопровождения.

Отмечается, что услуга сопровождения детей включает прием ребенка от законного представителя, обеспечение его безопасности во время перелета и передачу законному представителю по прибытии. При этом контроль за документами и личными вещами остается обязанностью пассажира.

"В связи с инцидентом, освещенным в СМИ, авиакомпания сообщает, что на паспортном контроле в аэропорту Антальи у одного несопровождаемого ребенка, путешествовавшего в группе из пяти детей, не обнаружилось паспорта. При оформлении на рейс документ находился у пассажира, что подтверждается видеозаписью. Сотрудники авиакомпании самостоятельно осуществили поиск паспорта в терминале и на борту воздушного судна, но, к сожалению, документ не был найден. Авиакомпания оперативно информировала консульство РК о сложившейся ситуации.

Решение о депортации принимается миграционной службой принимающей страны. Условия содержания ребенка также были определены миграционной службой Турции. Со своей стороны, авиакомпания обеспечила ребенка трехразовым питанием и психологической поддержкой, и находилась в постоянном контакте с консульством РК и миграционной службой Турции для скорейшего разрешения ситуации.

В данной ситуации авиакомпания обязана исполнять предписание миграционной службы, что и было сделано: ребенок был возвращен в Казахстан ближайшим прямым рейсом. Для этого, в соответствии с правилами, был использован его обратный билет. 25 декабря, через два дня, ребенок вновь вылетел в Турцию как несопровождаемый пассажир по новому билету", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, недавно казахстанка рассказала, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечалось в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности. Также скандал прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

"Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай - пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс", - говорилось в заявлении ведомства.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.

Также мы писали, что глава авиакомпании FlyArystan в Уральске встретился с Жазирой Мусиной - мамой 12-летней девочки, которую не пустили в самолет.