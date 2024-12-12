Алматинский зоопарк готов забрать фламинго, который поселился дома у актюбинки (видео)

В Актюбинской области на берегу одного из водоемов нашли молодого фламинго. Местные жители приютили птицу и обратились к специалистам зоопарка, передает "Диапазон".

Молодого фламинго нашли на берегу Актюбинского моря. Птица совсем молодая, еще не перелинявшая. Как она оказалась одна - неизвестно, фламинго в регионе водятся в Иргизском районе.

"Знакомые нашли фламинго на берегу Актюбинского моря. Обратились ко мне, мы все время кому-то помогаем, любим животных. Кроме того, у нас частный дом, а у них квартира, ну вот куда его? Стало жалко, согласилась приютить. А куда его дальше, мы не знали. Кинули кличь по соцсетям", - рассказала местная жительница Виктория.

Эко-активист Евгений Лазарчук начал искать дом для птицы.

"Многие в комментариях писали, что нужно везти птицу на станцию натуралистов. Я переговорил с директором. Но там и так перебор, плюс птица может быть больной. У них уже был горький опыт, когда из-за одного больного лебедя погибло с десяток птиц. Еще нужен специфический уход, содержание, кормление. Нужны специалисты", - отметил Евгений Лазарчук.

После было принято решение связаться с Алматинским зоопарком - там содержат фламинго. Отреагировали в зоопарке сразу же, выслушали, и согласились помочь. Оказывается, опыт спасения местных фламинго у них уже есть.

"Созвонились с ветеринаром зоопарка, все объяснили. Фламинго стоит, это уже хороший знак. Заинтересовался водой, попил.

Мне объяснили, как нужно его кормить. Я сейчас делаю смесь из того, что под рукой есть на данный момент. Это гаммарус для рыбок, еще я отварила яйца. Их и морковь нужно натереть на мелкой терке. Еще нужен будет фарш. А кормить птицу нужно, разместив смесь в воде.

Пока сказали, что нужно наблюдать, как он себя чувствует, как ест. Если все будет хорошо, его заберут в Алматы", - резюмировала Виктория.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению лебедя, которого обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица не могла взлететь из-за ранения.

Также специалисты Устюртского государственного природного заповедника разыскивали на улицах Актау одинокого лебедя, о котором ранее сообщили горожане.