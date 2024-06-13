Токаев провел совещание по развитию туризма

Сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, Руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, члены правительства, акимы Астаны, городов республиканского значения и областей, руководители национальных компаний и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представители бизнес-сообщества.

Глава государства отметил, что туризм выступает катализатором динамичного развития мировой экономики. Кроме того, эта отрасль является одной из наиболее привлекательных для инвесторов.

"Сегодня доля туризма в мировом валовом продукте превысила 9%. Таким образом, можно говорить, что этот показатель возвращается на допандемический уровень. Около 10% рабочих мест в мире обеспечивает туризм. Каждое четвертое новое рабочее место открывается в этой отрасли. 30% мирового экспорта, 7 % инвестиций и 5% налоговых поступлений приходятся на сферу туристических услуг. У Казахстана есть все необходимое для развития всех видов туризма: от экологического до делового", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

"Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", – заявил он.

Президент обозначил нескольких приоритетных направлений, требующих особого внимания

По его мнению, прежде всего необходимо повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма.

"По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70 место из 119 стран. Этот показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры – курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер. Количество гостиниц, отелей и турбаз там сократилось на 24 и 16 единиц соответственно. В результате бюджет теряет стабильные налоговые поступления, а регионы – рабочие места", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что со стороны бизнеса имеются жалобы на сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. По его мнению, это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры.

"К примеру, в числе 17 прорывных инвестиционных проектов оказалось только два крупных проекта в сфере туризма, которые при этом требуют значительных бюджетных вливаний. По всей видимости, правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств. А им нужна только инфраструктурная поддержка. Необходимо создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в туристическую отрасль. Правительству совместно с акимами регионов следует начать с оцифровки Генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках", – сказал президент.

️Касым-Жомарт Токаев считает необходимым уделить особое внимание привлечению в Казахстан ведущих иностранных IT-специалистов – "цифровых кочевников" со всего мира. Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency.

Президент отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа

"Почти 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран СНГ. Из дальнего зарубежья туристов пока мало. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока. При этом необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы и запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой. Для этого нужны квалифицированные кадры и желание качественно работать. В принципе, в течение 5 лет мы можем удвоить и даже утроить количество туристов. Надо развивать воздушный транспорт. В первую очередь, нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель составляет 56% и 37% соответственно. Кроме того, бизнес сталкивается с постоянными изменениями на рынке авиаперевозок и отсутствием времени для адаптации. По данным палаты "Атамекен", в текущем году алакольское направление осталось без субсидируемых авиарейсов, о чем туроператоры узнали накануне начала сезона", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этот год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. Он указал на важность использования как туристического, так и культурного потенциала нашей страны для привлечения большего количества туристов из Китая, при этом уделяя особое внимание развитию туризма на приграничных территориях.

️Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.

Президент обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в деле обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой

"На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами", – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание. Фото: Акорда

️Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Также он заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе "Теплого пляжа", а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.

Глава государства отметил, что уникальные природные, исторические и культурные памятники Щучинско-Боровской курортной зоны являются нашим уникальным достоянием

"Близость Бурабая к Астане обеспечивает постоянный приток туда жителей и гостей столицы. Количество туристов ежегодно увеличивается. Однако строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно. В результате экологическая ситуация в местах массового отдыха остается сложной, а власти затягивают реализацию важных инфраструктурных проектов. К примеру, не реализован в полной мере план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, принятый еще в 2012 году. По плану предполагалось выделить 126 миллиардов тенге, а фактически выделено 35 миллиардов тенге. Это лишь 28% предусмотренных средств. За более чем 10 лет на курорте не смогли установить очистные сооружения. Также не завершено строительство водопроводных сетей и теплоисточников. Правительство, Управление делами Президента и акимат области должны, не затягивая, завершить эти проекты в кратчайшие сроки", – заявил лидер страны.

️Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта "Бурабай", такие как "Акбура", озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска. Кроме того, дано поручение ввести в строй "Единую цифровую платформу Burabay Travel", разрабатываемую Управлением делами президента, с масштабированием данного цифрового продукта на других туристических дестинациях.

Глава государства призвал активно использовать современные инструменты популяризации туризма в Казахстане.

"В глобальном информационном пространстве нужно продвигать позитивную информацию о нашей стране. Надо в полной мере использовать для развития туризма крупные международные мероприятия, проходящие в Казахстане. В этом году в нашей стране пройдут V Всемирные игры кочевников. Эти соревнования позволят продемонстрировать наши самобытные традиции, культуру и спортивные достижения. Однако в мировом медиапространстве информации об этом очень мало. Такую возможность нельзя упускать. Чтобы привлечь туристов из-за рубежа, следует как можно шире знакомить мир с нашей страной. Необходимо тесно сотрудничать с крупнейшими международными медиа-компаниями. Поручаю министерству иностранных дел проработать данный вопрос", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свое выступление, президент отдельно остановился на вопросе экологии

По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.

"В обществе формируется экологическая культура, но острых проблем все еще много. К сожалению, тех, кто загрязняет леса, берега рек и озер, не становится меньше. Для поддержания чистоты нам приходится организовывать специальные экологические мероприятия. Как известно, сейчас в стране проходит акция "Таза Қазақстан". Эффективность всей этой работы зависит, прежде всего, от сознательности людей. Важно повышать экологическую грамотность граждан. В этой связи министерствам культуры, экологии и просвещения необходимо принять конкретные меры. В этой сфере не следует ограничиваться лишь просветительской работой. Необходимо создать все условия, чтобы любой гражданин мог свободно отдыхать на природе. Турист должен знать, где ему разрешено остановиться, и где он может развести костер. Поэтому в местах отдыха должна быть необходимая инфраструктура. Этим вопросом должны заниматься акиматы", – сказал глава государства.

На совещании также выступили министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, министр транспорта Марат Карабаев, аким города Алматы Ерболат Досаев, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, генеральный директор сети отелей Accor по СНГ Алексис Деларофф, акционер компании Orient Finance Group Руслан Шаекин, соучредитель компании PANA Group Нуржан Ниязалиев, директор туристической компании SkyWayTravel Асем Козбагарова.

Напомним, что в конце ммая этого года Касым-Жомарту Токаеву показали новый терминал аэропорта Алматы. По итогам посещения Токаев отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта.

С 1 июня он уже принимал первые рейсы - самым первым стал рейс из Лондона.

А накануне Air Astana сообщила, что переносит международные рейсы в новый терминал аэропорта Алматы.