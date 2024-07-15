Новый горный курорт может появиться в Алматы

В Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт. А в Мангистау и Бурабае будут расширять имеющуюся инфраструктуру, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

О возможном открытии нового горного курорта в Алматы стало известно из Telegram-канала Министерства туризма и спорта, где были опубликованы ответы вице-министра Ержана Еркинбаева на вопросы иностранных журналистов.

По словам вице-министра, на недавно проведенном совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил три фокусных направления в туризме: алматинский горный кластер, мангистауские и бурабайские курортные зоны.

"В Алматы рассматривается вопрос открытия нового горного курорта, а в Мангистау и Бурабае - расширение существующей инфраструктуры.

К примеру, приоритетом в Каспийском регионе является развитие курортной зоны на территории "Теплого пляжа". В то же время курортная зона "Кендерли" также обладает высоким потенциалом, в связи с чем изучается вопрос ее дальнейшего развития.

В случае с курортом Бурабай акцент будет поставлен на управление турпотоками и их распределение, в том числе через развитие новых территорий, как Акбура, Жукей и Акылбай", - поделился Еркинбаев.

Напомним, в начале года сообщалось, что 58 млрд тенге будут вложены в развитие туризма Алматинской области. Кроме того, порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане.

Ранее министр туризма и спорта Маржикпаев высказывался об отдыхе в Бурабае - журналисты указали на высокие цены в отелях. Министр ответил, все эти вопросы правительство сейчас решает с акиматом Акмолинской области.

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