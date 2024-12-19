Артисты, спортсмены и полицейские: аким области Жетісу высказался о незаконной выдаче жилья

Аким области Жетісу в СЦК прокомментировал скандал по квартирам, незаконно выданным в Талдыкоргане артистам, спортсменам и представителям правоохранительных органов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили о случае в 2023 году, когда после инвентаризации в Талдыкоргане выявили 1 218 квартир, которые выдали с нарушениями жилищного законодательства артистам, спортсменам и представителям правоохранительных органов.

"Этот скандал закончился тем, что порядка 700 квартир мы все-таки узаконили.

Человек 10 лет тому назад получил квартиру, в позапрошлом году - я утрирую, на примере - он ушел в отпуск, а нет решения жилищных комиссий города. То есть правоустанавливающих документов у этого гражданина нет. Хотя он 10-15 лет проживает в этой квартире, теперь вышел на пенсию, кроме пенсии у него другого заработка нет. А как его выселять?

Поэтому этот человек подает в суд, через суд он восстанавливает свои правоустанавливающие документы, и мы выдаем ему решение соответствующее, это называется "узаконили квартиру" этому человеку, 700 (квартир таким образом - прим. ред.) узаконили", - пояснил аким.

Еще более 150 квартир, по его словам, вернули добровольно.

"С некоторыми мы до сих пор еще судимся. Вот результат", - заявил глава региона.

Напомним, о незаконном распределении льготных квартир в Талдыкоргане частным лицам и госслужащим впервые сообщалось еще в 2022 году. Вскоре сообщили, что обратно вернули и распределили между очередниками 14 квартир.

Весной прошлого года уточнялось, что всего было незаконно распределено 1218 квартир за 8 лет. Уголовное дело возбудили в отношении ряда госслужащих, а нескольких должностных лиц отдела ЖКХ поместили под домашний арест до полного расследования ситуации.

Позже аким Жетысу рассказал, кто незаконно вне очереди получил квартиры в Талдыкоргане – глава региона заявил, что среди получателей были известные люди: "и государственные служащие, и журналисты, и представители правоохранительных органов, спортсмены, артисты, были еще особые касты, так называемые, которые, грубо нарушая все законодательные акты, получили квартиры в обход очереди".

Также в конце того года в Акмолинской области провели проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных акиматов и выявили факты незаконного предоставления жилья.

А летом этого года сообщалось, что в Павлодарской области незаконно предоставили квартиры из государственного жилищного фонда нескольким чиновникам.