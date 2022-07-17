Незаконно выданные чиновникам квартиры вернули и распределили между очередниками в Талдыкоргане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане 14 квартир, ранее незаконно выданных госслужащим и другим физлицам, возвращены и распределены между очередниками. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт акимата Талдыкоргана.

Ранее аким Талдыкоргана сообщал, что за последние пять лет из госфонда были незаконно выданы более 1000 квартир и домов.

Как стало известно вчера, 14 квартир уже возвращены в собственность государства - их распределили между горожанами, стоящими в очереди на жилье.

"В дальнейшем все возвращенные квартиры будут распределены между очередникам нашего города в рамках действующего законодательства РК согласно очередности. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле и будет продолжена", - заверили в акимате.

В ведомстве рассказали также, что проверили квартиры, в которых проживают заместитель прокурора Жетысуской области и прокурор Талдыкоргана.

"Необходимо отметить, что данные квартиры находятся на балансе акимата города и являются служебными без права приватизации. После прекращения несения службы квартиры будут перераспределены между вновь назначенными сотрудниками прокуратуры", - сообщили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978835-nezakonno-vydannye-chinovnikam-kvartiry-vernuli-i-raspredelili-mezhdu-ocherednikami-v-taldykorgane/