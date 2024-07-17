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Чиновника, выдавшего квартиру спасателю во время паводков, наказали в Павлодарской области

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Заседание Совета по этике в Павлодарской области
Заседание Совета по этике. Фото: irbistv.kz

В Павлодарской области незаконно предоставили квартиры из государственного жилищного фонда нескольким чиновникам. Один из случаев рассмотрели на Совете по этике, передает "Ирбис TV".

В 2023 году в районе Аккулы жилье из госфонда ждали 278 человек. В марте 2024 года выяснилось, что более десятка квартир предоставили вне очереди и без разрешения жилищной комиссии разным должностным лицам. Одну из них выдал глава отдела реального сектора района. 

"Нарушив правило, 8 апреля 2024 года руководитель отдела Бауыржан Аралов лично на основании своего решения передал жилье по улице Валиханова села Аккулы сотруднику отдела ЧС района Аккулы Асаинову без решения жилищной комиссии", - пояснил главный специалист Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области Ерганат Абисаликов.

Госслужащий незаконно жил в квартире на протяжении нескольких месяцев. На сегодняшний день он уже съехал. Бауыржан Аралов свою вину признал. 

"Заселение проводилось во время паводкового периода. Сотрудник отдела ЧС Асаинов с семьей и маленькими детьми фактически остался на улице. Жилье для него было предоставлено временно. Это ориентировочно был март, паводковый период, и он снимал квартиру. Его выселили, он хотел уехать в город. Тогда паводковый период был и, да, мною было принято решение, чтобы временно выдать ему жилье", - рассказал руководитель отдела реального сектора экономики района Аккулы Бауыржан Аралов.

По итогам совещания члены Совета по этике единогласно проголосовали за наложение взыскания в отношении чиновника о неполном служебном соответствии.

Ранее в Павлодарской области Совет по этике дважды рассматривал дело руководителя отдела реального сектора экономики Павлодарского района Рустема Сулейменова. Чиновник раньше положенного подписал акты и перечислил на счет подрядчика часть средств по договору о строительстве водопровода, за что в начале лета получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Позже уже прокуратура района обратилась в Совет по этике. Рустем Сулейменов согласился отозвать судебный иск против подрядчика за обещание возместить ущерб и получил еще одно предупреждение о неполном служебном соответствии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2135337-chinovnika-vydavshego-kvartiru-spasatelyu-vo-vremya-pavodkov-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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