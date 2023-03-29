Более 1200 льготных квартир незаконно распределили в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане в течение многих лет незаконно распределяли льготные квартиры. По данному факту нескольких человек признали подозреваемыми, передает телеканал "Хабар 24".

Всего, как сообщается, было незаконно распределено 1218 квартир за 8 лет.

По словам представителей Антикоррупционной службы, 59 из них удалось отозвать через суд – теперь их намерены распределить среди очередников. При этом, как отмечается, владельцам почти 500 квартир удалось узаконить недвижимость.

Уголовное дело возбудили в отношении ряда госслужащих, которые незаконно предоставили данные льготные квартиры. А нескольких должностных лиц отдела ЖКХ, по сообщению телеканала, поместили под домашний арест до полного расследования дела.

"По данному факту несколько лиц признаны подозреваемыми. Им предъявлено соответствующее обвинение по статьям Уголовного кодекса", – сказал руководитель следственного управления Антикоррупционной службы области Жетысу Айдос Жетписбаев.

Аким Талдыкоргана рассказал, что данный вопрос прорабатывается совместно с прокуратурой и Антикором.

"В ходе следствия уже начали возвращать госслужащие либо работники бюджетных организаций, которые работают в других регионах. Совместно с прокуратурой, также совместно с Антикором прорабатывают этот вопрос", – сообщил аким Асет Масабаев.

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что в Талдыкоргане из госфонда в течение пяти лет незаконно выдали более 1000 квартир и домов. Вскоре сообщили, что обратно вернули и распределили между очередниками 14 квартир.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что для постановки в очередь на получение жилья в Казахстане необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда (квартиры, арендованные акиматами, входят в этот фонд) следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилья на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов;

государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014621-bolee-1200-lgotnyh-kvartir-nezakonno-raspredelili-v-taldykorgane/