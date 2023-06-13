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"Среди них известные фамилии": аким о незаконно получивших квартиры в Талдыкоргане

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Человек держит в руке ключи
Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на брифинге в СЦК аким Жетысу рассказал, кто незаконно вне очереди получил квартиры в Талдыкоргане – глава региона заявил, что среди получателей были известные люди, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили акима Жетысуской области Бейбита Исабаева прокомментировать незаконную выдачу более 1000 квартир в Талдыкоргане, из-за чего находившиеся в очереди жители города спустились на десятки пунктов ниже.

"В силу разных обстоятельств не берусь судить о тех руководителях, при которых, начиная с 2010 года, по городу Талдыкорган образовалась очень большая очередь на получение жилья – порядка 15 тысяч человек. За последние 3-5 лет не был выделен ни один земельный участок под ИЖС.

Все регионы перешли на новый порядок электронной базы Kezekte с 2016-2017 годов, которые ведутся по 6 категориям, а именно в Талдыкоргане, не знаю почему, до конца 2021 – начала 2022 года очередность велась по 19 категориям. Порядок очередности нарушен, конечно, они спустились на десятки (пунктов – прим. ред.) ниже", – сообщил аким.

По его информации, кроме неразберихи с системами для учета очередности было выявлено, что более 1200 квартир выданы незаконно в обход очереди.

"Самое обидное, что среди нарушителей были и государственные служащие, и журналисты, и представители правоохранительных органов, спортсмены, артисты, были еще особые касты, так называемые, которые, грубо нарушая все законодательные акты, получили квартиры в обход очереди.

С такими нарушителями мы уже боремся год. Где-то 500 с чем-то квартир мы уже узаконили, вопросом где-то 98-99 квартир занимается Антикор, еще 100 с лишним (дел по выдаче квартир –прим. ред.) лежит в судах.

Фамилии не буду озвучивать, среди них есть известные фамилии. То, что не положено, должно вернуться обратно государству, а потом мы легально будем перераспределять нуждающимся", – заявил Исабаев.

Он добавил, что кто-то уничтожил все бумажные и электронные варианты очередности на жилье, которые велись с 2002 по 2022 год – таким образом, из системы исчезли 1700 очередников.

"Целый год занимались восстановлением очередности. Это тоже делается неспроста, сами понимаете. Поэтому наши правоохранительные органы занимаются, виновные лица будут наказаны, будьте уверены", – заверил аким.

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что в Талдыкоргане из госфонда в течение пяти лет незаконно выдали более 1000 квартир и домов. Вскоре сообщили, что незаконно выданные 14 квартир вернули в собственность государства и распределили между очередниками.

А в марте этого года Антикоррупционная служба сообщила, что по факту незаконной выдачи квартир в Талдыкоргане несколько человек признали подозреваемыми. Уголовное дело возбудили в отношении ряда госслужащих, которые незаконно предоставили данные льготные квартиры. А нескольких должностных лиц отдела ЖКХ поместили под домашний арест до полного расследования дела.

По данным Антикора, за 8 лет было незаконно распределено 1218 квартир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024569-sredi-nih-izvestnye-familii-akim-o-nezakonno-poluchivshih-kvartiry-v-taldykorgane/

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