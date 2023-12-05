Осужденный за взятку, находясь в колонии, получил квартиру в Кокшетау

В Акмолинской области провели проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных акиматов и выявили факты незаконного предоставления жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, в регионе в очереди на жилье стоят более 23 тыс. человек. При этом акиматами за последние три года распределено около 900 квартир.

Проверкой прокуратуры выявлено 23 факта незаконного предоставления жилья, а также невыселения лиц после того, как отпали основания в предоставлении жилья.

"К примеру, в Кокшетау жилье было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Также установлены 2 факта незаконной приватизации жилья. Так, в одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству.

Кроме того, выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставления жилья гражданам как малоимущим без проверки доходов.

В настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье.

Как указывается на портале egov.kz, для постановки в очередь на получение жилья в Казахстане необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда (квартиры, арендованные акиматами, входят в этот фонд) следующим лицам: