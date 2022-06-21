Квартиры без документов выдавали частным лицам и госслужащим в Талдыкоргане

Асет Масабаев. Фото: instagram.com/taldykorganakimat

В Талдыкоргане из госфонда в течение пяти лет незаконно выдали более 1000 квартир и домов. Нарушения законодательства усмотрены в отсутствии решений о заселении граждан в жилище. Об этом на брифинге сообщил аким города Асет Масабаев, предает корреспондент NUR.KZ.

Акимат Талдыкоргана инициировал инвентаризацию очередности для выявления лиц, утративших статус нуждающихся.

В период с 2015 по 2020 годы с нарушением законодательства выданы 1108 жилищ, по которым не выносились или отсутствуют решения о заселении граждан в занимаемую жилплощадь.

"360 квартир без документов были выданы частным лицам и действующим государственным служащим. В целях решения проблемы эти квартиры предложили передать в соответствующие структуры для ведомственного пользования (служебного).

Еще 748 квартир без документов выданы социально уязвимым слоям населения. По списку пока идет сверка с архивными сведениями. Из них 298 жилых домов расположены в коттеджном городке "Береке", 450 квартир - в многоэтажках.

С 2021 года из списка очередников сняты 2295 граждан (12,6%). Из них 469 уже приобрели жилище. В отношении 1826 человек отпали основания для предоставления жилплощади по разным причинам", - сообщил Асет Масабаев.

В акимате дополнили, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства по 96 искам. Как выяснилось, в Талдыкоргане на учете нуждающихся в жилье состоят 16179 граждан. Из них около 10 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения и 6187 являются работниками бюджетных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975082-kvartiry-bez-dokumentov-vydavali-chastnym-litsam-i-gossluzhaschim-v-taldykorgane/