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Могут ли в Казахстане легализовать легкие наркотики, ответили в МВД

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Санжар Адилов
Санжар Адилов. Кадр из видео: СЦК

Замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах сената высказался о предложении легализовать легкие виды наркотиков с целью снизить потребление "синтетики", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Кыргызстане депутат Жогорку Кенеш Дастан Бекешев предложил легализовать легкие виды наркотиков. Мотивирует он это тем, что это поможет в борьбе с синтетическими наркотиками.

В этой связи они поинтересовались позицией казахстанского МВД.

В ответ Адилов напомнил о принятии на планерном заседании палаты закона, которым ужесточается ответственность для производителей наркотиков, вплоть до пожизненного заключения.

"Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности, либо по изменению сводной таблицы у нас не рассматриваются. Как вы сказали, примеры других стран находятся у нас на изучении, работает межведомственная рабочая группа по исполнению комплексного плана, и все вопросы, которые вы указали, будут в обязательном порядке изучаться", - заверил замминистра.

Отметим, еще два года назад в МВД высказывались о вопросе легализации марихуаны. Тогда в полиции заявили, что это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных.

Добавим, что в начале этого года депутат Даулет Турлыханов заявил, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране.

Весной президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране. Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года. Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Позже сообщалось, что за производство наркотиков предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане. Такие поправки ранее рассмотрели депутаты мажилиса.

А сегодня депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления.

После чего в кулуарах палаты заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов пояснил, что основной посыл поправок касается усиления уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей. А ответственность сбытчиков снижена с 15 до 12 лет лишения свободы. Теперь часть закладчиков, осужденных за сбыт наркотических средств (по словам Адилова, это более тысячи осужденных лиц) - получат право на УДО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202381-mogut-li-v-kazahstane-legalizovat-legkie-narkotiki-otvetili-v-mvd/

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