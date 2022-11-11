Могут ли легализовать в Казахстане марихуану, рассказали в МВД

Марихуана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК заявил, что в последние годы в Казахстане активно лоббируется вопрос о легализации марихуаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахытжан Амирханов сообщил, что в последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны.

"Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", – пояснил он.

В целом, по его данным, власти страны ведут активную борьбу: ежегодно изымается от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожаются наркопосевы, крупные плантации и многочисленные "схроны" конопли.

Ранее мы писали, что МВД РК разработало законопроект, предусматривающий смягчение наказания за употребление и хранение наркотиков в малых количествах – вместо уголовной ответственности предлагается ввести административную.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996756-mogut-li-legalizovat-v-kazahstane-marihuanu-rasskazali-v-mvd/