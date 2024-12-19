Закладчики наркотиков могут получить возможность выйти по УДО в Казахстане

Депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ".

Закон предусматривает следующие основные положения:

разграничение ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и за незаконное изготовление, переработку, производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

усиление уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступления, предусмотренные в статье 297-1 Уголовного кодекса РК, с использованием служебного положения;

установление уголовной ответственности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества преступной группой и в особо крупном размере;

установление ответственности за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны (сейчас преследуется только их контрабанда);

установление ответственности за нарушение правил обращения прекурсоров и сильнодействующих веществ;

вводится понятие сильнодействующего вещества;

установление в целях профилактики запрета за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ;

внесены поправки в понятия "препарат" для установления массы подконтрольных веществ, находящихся в смеси, а также в понятие "токсикомания" для четкого определения психоактивных веществ, не входящих в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

Позже в кулуарах палаты заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о правовых последствиях.

"Основной посыл поправок касается усиления уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей. Очень суровое наказание - от 15 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного лишения свободы. Что касается в отношении сбытчиков - я сказал, что уголовная ответственность снижена с 15 до 12 лет лишения свободы.

И в настоящее время часть закладчиков, осужденных за сбыт наркотических средств (это более тысячи осужденных лиц) - получат право на УДО. Оно будет осуществлено путем подачи ходатайства через место отбывания наказания либо через адвокатов. Каждый случай судом будет рассмотрен индивидуально. И, таким образом, осужденные получат соответствующее право на смягчение наказания", - пояснил он.

Документ направлен на подпись главе государства.

Ранее отмечалось, что на сегодня задержано 49 подростков за совершение наркопреступлений. В учреждениях КУИС содержится 9 подростков.

"Преступления совершили в целях заработка денег. У нас единственная колония для их содержания - в Алматы", - отметил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что пожизненно лишать свободы за производство наркотиков предлагают в Казахстане. Такие поправки ранее рассмотрели депутаты мажилиса.

Отметим, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране.

Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям. Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года.

Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.